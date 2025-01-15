Ціна Doctor AI (DOCTOR)
Поточна ціна Doctor AI (DOCTOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.02K USD. Ціна DOCTOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doctor AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.96K USD
- зміна ціни Doctor AI протягом дня — -71.74%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doctor AI до USD становила $ -0.000154952726406087.
За останні 30 днів зміна ціни Doctor AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doctor AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doctor AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000154952726406087
|-71.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doctor AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.07%
-71.74%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike.
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