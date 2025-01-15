Сьогоднішня ціна Doctor AI (DOCTOR)

Поточна ціна Doctor AI (DOCTOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.02K USD. Ціна DOCTOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doctor AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.96K USD

- зміна ціни Doctor AI протягом дня — -71.74%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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