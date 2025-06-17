Сьогоднішня ціна DND (DND)

Поточна ціна DND (DND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.51K USD. Ціна DND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DND:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DND протягом дня — -0.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD

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