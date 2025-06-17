Ціна DND (DND)
Поточна ціна DND (DND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.51K USD. Ціна DND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DND:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DND протягом дня — -0.56%
- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DND до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DND до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DND до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DND до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.26%
-0.56%
-38.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs.
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