Ціна DNAxCAT (DXCT)
Поточна ціна DNAxCAT (DXCT) сьогодні становить 0.01701561 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DNAxCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32 USD
- зміна ціни DNAxCAT протягом дня — +3.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DNAxCAT до USD становила $ +0.00058901.
За останні 30 днів зміна ціни DNAxCAT до USD становила $ +0.0000242302.
За останні 60 днів зміна ціни DNAxCAT до USD становила $ -0.0005736932.
За останні 90 днів зміна ціни DNAxCAT до USD становила $ -0.000924725099514405.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00058901
|+3.59%
|30 днів
|$ +0.0000242302
|+0.14%
|60 днів
|$ -0.0005736932
|-3.37%
|90 днів
|$ -0.000924725099514405
|-5.15%
Останній аналіз цін DNAxCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+3.59%
+3.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DNAxCAT creates a digital cat pet world where players can raise and breed varies of cute cats and fight shoulder to shoulder in the adventure world with your cats. DNAxCAT is also an economy in which ownership is totally decided by players, allowing players to seamlessly sell and trade their game assets into cryptocurrency. DNAxCAT leads the trend of GameFi and “Play To Earn”, allowing players to earn by playing games.
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