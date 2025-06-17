Сьогоднішня ціна DNA Token (DNA)

Поточна ціна DNA Token (DNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 472.08K USD. Ціна DNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DNA Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DNA Token протягом дня — +3.41%

- циркуляційна пропозиція – 416.22B USD

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