Ціна DNA Token (DNA)
Поточна ціна DNA Token (DNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 472.08K USD. Ціна DNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DNA Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DNA Token протягом дня — +3.41%
- циркуляційна пропозиція – 416.22B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DNA Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DNA Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DNA Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DNA Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.41%
|30 днів
|$ 0
|-17.02%
|60 днів
|$ 0
|-7.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DNA Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+3.41%
-8.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system. Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives. By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space.
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