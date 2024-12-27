Ціна DNA (DNA)
Поточна ціна DNA (DNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна DNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DNA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 607.94K USD
- зміна ціни DNA протягом дня — -12.58%
- циркуляційна пропозиція – 42,022.20T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DNA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DNA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DNA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DNA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.58%
|30 днів
|$ 0
|+3.27%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DNA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-12.58%
-11.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬
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