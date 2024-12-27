Сьогоднішня ціна DNA (DNA)

Поточна ціна DNA (DNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна DNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DNA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 607.94K USD

- зміна ціни DNA протягом дня — -12.58%

- циркуляційна пропозиція – 42,022.20T USD

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