Сьогоднішня ціна Dmarketplace ($DMP)

Поточна ціна Dmarketplace ($DMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 303.80K USD. Ціна $DMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dmarketplace:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16K USD

- зміна ціни Dmarketplace протягом дня — -2.42%

- циркуляційна пропозиція – 81.58B USD

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