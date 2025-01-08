Ціна DLP Duck (DUCK)
Поточна ціна DLP Duck (DUCK) сьогодні становить 0.00194294 USD з ринковою капіталізацією $ 87.97K USD. Ціна DUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DLP Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79K USD
- зміна ціни DLP Duck протягом дня — +32.05%
- циркуляційна пропозиція – 45.27M USD
Отримуйте оновлення цін DUCK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DUCK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DLP Duck до USD становила $ +0.00047156.
За останні 30 днів зміна ціни DLP Duck до USD становила $ +0.0006871180.
За останні 60 днів зміна ціни DLP Duck до USD становила $ +0.0011445461.
За останні 90 днів зміна ціни DLP Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00047156
|+32.05%
|30 днів
|$ +0.0006871180
|+35.36%
|60 днів
|$ +0.0011445461
|+58.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DLP Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+32.05%
+50.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Duck Liquidity Pool is a DuckDAO DeFi Market Maker protocol that will provide an opportunity for yield farmers to take advantage of the new opportunities with real skin in the game. At the very core of the DLP is the “One-Sided Token Burn” (Unilateral burn) which is counterintuitive at first, because it burns 50% of the earned rewards.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DUCK до AUD
A$0.003108704
|1 DUCK до GBP
￡0.001554352
|1 DUCK до EUR
€0.0018652224
|1 DUCK до USD
$0.00194294
|1 DUCK до MYR
RM0.0087043712
|1 DUCK до TRY
₺0.0686440702
|1 DUCK до JPY
¥0.307275961
|1 DUCK до RUB
₽0.208380315
|1 DUCK до INR
₹0.166704252
|1 DUCK до IDR
Rp31.3377375482
|1 DUCK до PHP
₱0.1133122608
|1 DUCK до EGP
￡E.0.0983904816
|1 DUCK до BRL
R$0.011851934
|1 DUCK до CAD
C$0.0027784042
|1 DUCK до BDT
৳0.236650092
|1 DUCK до NGN
₦3.0029886346
|1 DUCK до UAH
₴0.0822057914
|1 DUCK до VES
Bs0.10297582
|1 DUCK до PKR
Rs0.5413419428
|1 DUCK до KZT
₸1.0274655308
|1 DUCK до THB
฿0.0671480064
|1 DUCK до TWD
NT$0.0635924262
|1 DUCK до CHF
Fr0.001748646
|1 DUCK до HKD
HK$0.0150966438
|1 DUCK до MAD
.د.م0.0194488294