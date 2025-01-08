Сьогоднішня ціна DLP Duck (DUCK)

Поточна ціна DLP Duck (DUCK) сьогодні становить 0.00194294 USD з ринковою капіталізацією $ 87.97K USD. Ціна DUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DLP Duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79K USD

- зміна ціни DLP Duck протягом дня — +32.05%

- циркуляційна пропозиція – 45.27M USD

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