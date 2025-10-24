Інформація щодо ціни DLMM (DLMM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00177886$ 0,00177886 $ 0,00177886 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +1,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -30,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -30,59%

Актуальна ціна DLMM (DLMM) становить --. За останні 24 години DLMM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DLMM становить $ 0,00177886, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DLMM змінився на +0,35% за останню годину, +1,52% за 24 години та на -30,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DLMM (DLMM)

Ринкова капіталізація $ 608,24K$ 608,24K $ 608,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 683,62K$ 683,62K $ 683,62K Циркуляційне постачання 782,71M 782,71M 782,71M Загальна пропозиція 879 703 856,6379575 879 703 856,6379575 879 703 856,6379575

Поточна ринкова капіталізація DLMM — $ 608,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DLMM — 782,71M, зі загальною пропозицією 879703856.6379575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 683,62K.