Ціна DKEY Bank (DKEY)
Поточна ціна DKEY Bank (DKEY) сьогодні становить 0.01573958 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DKEY Bank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80 USD
- зміна ціни DKEY Bank протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DKEY Bank до USD становила $ +0.00019886.
За останні 30 днів зміна ціни DKEY Bank до USD становила $ +0.0005192377.
За останні 60 днів зміна ціни DKEY Bank до USD становила $ +0.0016628630.
За останні 90 днів зміна ціни DKEY Bank до USD становила $ +0.00185768074556571.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019886
|+1.28%
|30 днів
|$ +0.0005192377
|+3.30%
|60 днів
|$ +0.0016628630
|+10.56%
|90 днів
|$ +0.00185768074556571
|+13.38%
Останній аналіз цін DKEY Bank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+1.28%
+6.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DKEY Bank is a decentralized financial ecosystem empowering people to control their finances by generating passive income on crypto assets.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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