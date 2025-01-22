Ціна DJENN (COIN)
Поточна ціна DJENN (COIN) сьогодні становить 0.00339784 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DJENN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.58 USD
- зміна ціни DJENN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DJENN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DJENN до USD становила $ -0.0009559455.
За останні 60 днів зміна ціни DJENN до USD становила $ -0.0007879023.
За останні 90 днів зміна ціни DJENN до USD становила $ -0.002675216181170679.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0009559455
|-28.13%
|60 днів
|$ -0.0007879023
|-23.18%
|90 днів
|$ -0.002675216181170679
|-44.05%
Останній аналіз цін DJENN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DJENN coin is a Blast native fancoin. Fairly launched with Tornado Launcher. Made in honor of our Queen of Blast Alpha JENNDEFER. It has no intrinsic value. Available on Tornado Launcher and Thruster. A fully experienced team is taking over the Blast Network. the DJENN coin team is ready to show what good connections mean when it comes to business. DJENN coin have a strong meme culture our Community loves and lives for memes, and we firmly believe that the only way to truly make cryptocurrencies . Even though it’s a meme, it makes comments about mainstream and ensure community adoption is to harness the power of memes .
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