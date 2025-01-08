Ціна DJCAT (DJCAT)
Поточна ціна DJCAT (DJCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 115.07K USD. Ціна DJCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DJCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58K USD
- зміна ціни DJCAT протягом дня — -11.79%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DJCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DJCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DJCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DJCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.79%
|30 днів
|$ 0
|-34.51%
|60 днів
|$ 0
|-72.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DJCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-11.79%
-16.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DJCAT is a community ran token that takes on the meme of a cat as a DJ. The party goes on
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