Сьогоднішня ціна DJCAT (DJCAT)

Поточна ціна DJCAT (DJCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 115.07K USD. Ціна DJCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DJCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58K USD

- зміна ціни DJCAT протягом дня — -11.79%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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