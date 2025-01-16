Ціна DizzyHavoc (DZHV)
Поточна ціна DizzyHavoc (DZHV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DZHV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DizzyHavoc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни DizzyHavoc протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DizzyHavoc до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DizzyHavoc до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DizzyHavoc до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DizzyHavoc до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.81%
|30 днів
|$ 0
|-32.65%
|60 днів
|$ 0
|-44.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DizzyHavoc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+1.81%
-8.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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