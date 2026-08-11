Сьогоднішня ціна Divvy

Поточна ціна Divvy (DIVVY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 31.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DIVVY до USD становить $ 0 за DIVVY.

Divvy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63,345, з циркуляційною пропозицією у 996.53M DIVVY. Протягом останніх 24 годин DIVVY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DIVVY змінився на -12.27% за останню годину та на +73.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Divvy (DIVVY)

Ринкова капіталізація $ 63.35K$ 63.35K $ 63.35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63.35K$ 63.35K $ 63.35K Циркуляційне постачання 996.53M 996.53M 996.53M Загальна пропозиція 996,510,716.3909585 996,510,716.3909585 996,510,716.3909585

Поточна ринкова капіталізація Divvy — $ 63.35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DIVVY — 996.53M, зі загальною пропозицією 996510716.3909585. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63.35K.