Інформація щодо ціни DiviSwap (DSWAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,128256 $ 0,128256 $ 0,128256 Мін. за 24 год $ 0,131827 $ 0,131827 $ 0,131827 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,128256$ 0,128256 $ 0,128256 Макс. за 24 год $ 0,131827$ 0,131827 $ 0,131827 Рекордний максимум $ 0,189789$ 0,189789 $ 0,189789 Найнижча ціна $ 0,083572$ 0,083572 $ 0,083572 Зміна ціни (за 1 год) -0,27% Зміна ціни (1 дн.) +2,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,60%

Актуальна ціна DiviSwap (DSWAP) становить $0,131421. За останні 24 години DSWAP торгувався між мінімумом у $ 0,128256 і максимумом у $ 0,131827, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DSWAP становить $ 0,189789, тоді як його історичний мінімум — $ 0,083572.

Що стосується короткострокових результатів, то DSWAP змінився на -0,27% за останню годину, +2,47% за 24 години та на -2,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DiviSwap (DSWAP)

Ринкова капіталізація $ 30,68K$ 30,68K $ 30,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 80,44K$ 80,44K $ 80,44K Циркуляційне постачання 233,47K 233,47K 233,47K Загальна пропозиція 612 059,0 612 059,0 612 059,0

Поточна ринкова капіталізація DiviSwap — $ 30,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DSWAP — 233,47K, зі загальною пропозицією 612059.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,44K.