Докладніше про DSWAP

Інформація про ціну DSWAP

Офіційний вебсайт DSWAP

Токеноміка DSWAP

Прогноз ціни DSWAP

Ціна DiviSwap (DSWAP)

Актуальна ціна 1 DSWAP до USD:

$0,131421
$0,131421$0,131421
+2,40%1D
USD
Графік ціни DiviSwap (DSWAP) в реальному часі
Інформація щодо ціни DiviSwap (DSWAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна DiviSwap (DSWAP) становить $0,131421. За останні 24 години DSWAP торгувався між мінімумом у $ 0,128256 і максимумом у $ 0,131827, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DSWAP становить $ 0,189789, тоді як його історичний мінімум — $ 0,083572.

Що стосується короткострокових результатів, то DSWAP змінився на -0,27% за останню годину, +2,47% за 24 години та на -2,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DiviSwap (DSWAP)

$ 30,68K
$ 30,68K$ 30,68K

--
----

$ 80,44K
$ 80,44K$ 80,44K

233,47K
233,47K 233,47K

612 059,0
612 059,0 612 059,0

Поточна ринкова капіталізація DiviSwap — $ 30,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DSWAP — 233,47K, зі загальною пропозицією 612059.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,44K.

Історія ціни DiviSwap (DSWAP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DiviSwap до USD становила $ +0,00316564.
За останні 30 днів зміна ціни DiviSwap до USD становила $ +0,0113699140.
За останні 60 днів зміна ціни DiviSwap до USD становила $ -0,0005427818.
За останні 90 днів зміна ціни DiviSwap до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00316564+2,47%
30 днів$ +0,0113699140+8,65%
60 днів$ -0,0005427818-0,41%
90 днів$ 0--

Що таке DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DiviSwap (DSWAP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DiviSwap (USD)

Скільки коштуватиме DiviSwap (DSWAP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DiviSwap (DSWAP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DiviSwap.

Перегляньте прогноз ціни DiviSwap вже зараз!

DSWAP до місцевих валют

Токеноміка DiviSwap (DSWAP)

Розуміння токеноміки DiviSwap (DSWAP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DSWAP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DiviSwap (DSWAP)

Скільки сьогодні коштує DiviSwap (DSWAP)?
Актуальна ціна DSWAP у USD становить 0,131421 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DSWAP до USD?
Поточна ціна DSWAP до USD — $ 0,131421. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DiviSwap?
Ринкова капіталізація DSWAP — $ 30,68K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DSWAP?
Циркуляційна пропозиція DSWAP — 233,47K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DSWAP?
DSWAP досяг історичної максимальної ціни у 0,189789 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DSWAP?
Історична мінімальна ціна DSWAP становила 0,083572 USD.
Який обсяг торгівлі DSWAP?
Актуальний обсяг торгівлі DSWAP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DSWAP цього року?
DSWAP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DSWAP для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

