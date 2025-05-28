Сьогоднішня ціна DIVINER (DIVINER)

Поточна ціна DIVINER (DIVINER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 485,07K USD. Ціна DIVINER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DIVINER:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DIVINER протягом дня — +1,92%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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