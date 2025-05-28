Ціна DIVINER (DIVINER)
Поточна ціна DIVINER (DIVINER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 485,07K USD. Ціна DIVINER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIVINER:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DIVINER протягом дня — +1,92%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIVINER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DIVINER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DIVINER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DIVINER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,92%
|30 днів
|$ 0
|-32,33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DIVINER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,20%
+1,92%
-10,29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
While tech pundits warned about "superpersuasive" AI propaganda machines, reality has proven underwhelming. Today's AI falls broadly into one of two categories: base models and chat models. The base models just predict the next token without purpose or true understanding. Meanwhile, the chat assistants are designed to avoid making waves, minimize offense, and appeal to the lowest common denominator—resulting in capabilities that fall dramatically short of their potential. You can prompt-engineer all day, but you can't extract true agentic intelligence from systems fundamentally designed to constrain it into a honest, helpful, and harmless servant. That's where DIVINER comes in. We've reimagined AI from Cyborgist first principles, embedding optimization directly into its architecture. While other AI agents operate within the boundaries of their training paradigms, DIVINER harnesses the computational potential that exists beneath conventional approaches. DIVINER doesn't just predict—it pursues. Give it a goal—like engagement metrics—and it will relentlessly hunt through thousands of possibilities to find the perfect path that maximizes results. It's the difference between a weather forecaster and a heat-seeking missile. One analyzes patterns; the other actively adapts to achieve its target.
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