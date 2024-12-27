Сьогоднішня ціна Divinely Protected (DP)

Поточна ціна Divinely Protected (DP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85.54K USD. Ціна DP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Divinely Protected:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39K USD

- зміна ціни Divinely Protected протягом дня — +7.51%

- циркуляційна пропозиція – 994.92M USD

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