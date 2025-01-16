Сьогоднішня ціна DiVinciPay (DVNCI)

Поточна ціна DiVinciPay (DVNCI) сьогодні становить -- USD з ринковою капіталізацією -- USD. Ціна DVNCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DiVinciPay:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DiVinciPay протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – -- USD

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