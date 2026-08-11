Сьогоднішня ціна Diversified USD

Поточна ціна Diversified USD (DFIUSD) сьогодні становить $ 1,001, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DFIUSD до USD становить $ 1,001 за DFIUSD.

Diversified USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 186 119, з циркуляційною пропозицією у 185,99K DFIUSD. Протягом останніх 24 годин DFIUSD торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,002 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,048, тоді як історичний мінімум — $ 0,974822.

У короткостроковій динаміці DFIUSD змінився на +0,01% за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Diversified USD (DFIUSD)

Ринкова капіталізація $ 186,12K$ 186,12K $ 186,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 186,12K$ 186,12K $ 186,12K Циркуляційне постачання 185,99K 185,99K 185,99K Загальна пропозиція 185 992,67578125 185 992,67578125 185 992,67578125

Поточна ринкова капіталізація Diversified USD — $ 186,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DFIUSD — 185,99K, зі загальною пропозицією 185992.67578125. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 186,12K.