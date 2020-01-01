Токеноміка Ditto Staked Aptos (STAPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Ditto Staked Aptos (STAPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ditto Staked Aptos (STAPT) Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Офіційний вебсайт: https://www.dittofinance.io/ Купити STAPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ditto Staked Aptos (STAPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ditto Staked Aptos (STAPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 246,63K $ 246,63K $ 246,63K Загальна пропозиція: $ 49,29K $ 49,29K $ 49,29K Циркуляційна пропозиція: $ 49,29K $ 49,29K $ 49,29K FDV (повністю розведена вартість): $ 246,63K $ 246,63K $ 246,63K Історичний максимум: $ 18,76 $ 18,76 $ 18,76 Історичний мінімум: $ 2,79 $ 2,79 $ 2,79 Поточна ціна: $ 4,98 $ 4,98 $ 4,98 Дізнайтеся більше про ціну Ditto Staked Aptos (STAPT)

Токеноміка Ditto Staked Aptos (STAPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ditto Staked Aptos (STAPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STAPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STAPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STAPT, досліджуйте ціну токена STAPT в реальному часі!

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