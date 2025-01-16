Сьогоднішня ціна Ditto Staked Aptos (STAPT)

Поточна ціна Ditto Staked Aptos (STAPT) сьогодні становить 10.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ditto Staked Aptos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.72K USD

- зміна ціни Ditto Staked Aptos протягом дня — +6.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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