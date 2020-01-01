Токеноміка DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Дізнайтеся ключову інформацію про DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Офіційний вебсайт: https://distributesol.io Купити DISTRIBUTE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 176,71K $ 176,71K $ 176,71K Загальна пропозиція: $ 959,98M $ 959,98M $ 959,98M Циркуляційна пропозиція: $ 959,98M $ 959,98M $ 959,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 176,71K $ 176,71K $ 176,71K Історичний максимум: $ 0,00707312 $ 0,00707312 $ 0,00707312 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00018329 $ 0,00018329 $ 0,00018329 Дізнайтеся більше про ціну DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

Токеноміка DISTRIBUTE (DISTRIBUTE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DISTRIBUTE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DISTRIBUTE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DISTRIBUTE, досліджуйте ціну токена DISTRIBUTE в реальному часі!

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