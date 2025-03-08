Ціна DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)
Поточна ціна DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) сьогодні становить 0.00044755 USD з ринковою капіталізацією $ 442.83K USD. Ціна DISTRIBUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DISTRIBUTE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.41K USD
- зміна ціни DISTRIBUTE протягом дня — +41.34%
- циркуляційна пропозиція – 998.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DISTRIBUTE до USD становила $ +0.00013089.
За останні 30 днів зміна ціни DISTRIBUTE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DISTRIBUTE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DISTRIBUTE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013089
|+41.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DISTRIBUTE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+16.40%
+41.34%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details.
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