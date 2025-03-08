Сьогоднішня ціна DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

Поточна ціна DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) сьогодні становить 0.00044755 USD з ринковою капіталізацією $ 442.83K USD. Ціна DISTRIBUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DISTRIBUTE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.41K USD

- зміна ціни DISTRIBUTE протягом дня — +41.34%

- циркуляційна пропозиція – 998.49M USD

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