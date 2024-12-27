Ціна Distracted Dudes (DUDE)
Поточна ціна Distracted Dudes (DUDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129.91K USD. Ціна DUDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Distracted Dudes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.96 USD
- зміна ціни Distracted Dudes протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Distracted Dudes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Distracted Dudes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Distracted Dudes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Distracted Dudes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.57%
|30 днів
|$ 0
|+4.41%
|60 днів
|$ 0
|+38.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Distracted Dudes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+1.57%
+1.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20
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