Сьогоднішня ціна Distracted Dudes (DUDE)

Поточна ціна Distracted Dudes (DUDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129.91K USD. Ціна DUDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Distracted Dudes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.96 USD

- зміна ціни Distracted Dudes протягом дня — +1.57%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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