Ціна DISCO Chicken (DISCO)
Поточна ціна DISCO Chicken (DISCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 370.73K USD. Ціна DISCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DISCO Chicken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58K USD
- зміна ціни DISCO Chicken протягом дня — +5.47%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DISCO Chicken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DISCO Chicken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DISCO Chicken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DISCO Chicken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DISCO Chicken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
+5.47%
-8.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.
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