Сьогоднішня ціна DISCO Chicken (DISCO)

Поточна ціна DISCO Chicken (DISCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 370.73K USD. Ціна DISCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DISCO Chicken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58K USD

- зміна ціни DISCO Chicken протягом дня — +5.47%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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