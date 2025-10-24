Інформація щодо ціни Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00148667 $ 0,00148667 $ 0,00148667 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00148667$ 0,00148667 $ 0,00148667 Рекордний максимум $ 0,00306541$ 0,00306541 $ 0,00306541 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +7,07% Зміна ціни (1 дн.) +30,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,33%

Актуальна ціна Disco By Matt Furie (DISCO) становить $0,00122617. За останні 24 години DISCO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00148667, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DISCO становить $ 0,00306541, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DISCO змінився на +7,07% за останню годину, +30,94% за 24 години та на -38,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Disco By Matt Furie (DISCO)

Ринкова капіталізація $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Disco By Matt Furie — $ 1,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DISCO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,22M.