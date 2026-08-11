Сьогоднішня ціна DISCLOSURE

Поточна ціна DISCLOSURE (DISCLOSURE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DISCLOSURE до USD становить $ 0 за DISCLOSURE.

DISCLOSURE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 323,43, з циркуляційною пропозицією у 729,95M DISCLOSURE. Протягом останніх 24 годин DISCLOSURE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DISCLOSURE змінився на -- за останню годину та на -6,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DISCLOSURE (DISCLOSURE)

Ринкова капіталізація $ 9,32K$ 9,32K $ 9,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,77K$ 12,77K $ 12,77K Циркуляційне постачання 729,95M 729,95M 729,95M Загальна пропозиція 999 930 827,377716 999 930 827,377716 999 930 827,377716

Поточна ринкова капіталізація DISCLOSURE — $ 9,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DISCLOSURE — 729,95M, зі загальною пропозицією 999930827.377716. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,77K.