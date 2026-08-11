Сьогоднішня ціна DisclaimerCoin

Поточна ціна DisclaimerCoin (DONT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DONT до USD становить $ 0 за DONT.

DisclaimerCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 271 585, з циркуляційною пропозицією у 149,11B DONT. Протягом останніх 24 годин DONT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DONT змінився на +0,09% за останню годину та на -1,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DisclaimerCoin (DONT)

Ринкова капіталізація $ 271,59K$ 271,59K $ 271,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 726,07K$ 726,07K $ 726,07K Циркуляційне постачання 149,11B 149,11B 149,11B Загальна пропозиція 398 634 588 339,4961 398 634 588 339,4961 398 634 588 339,4961

Поточна ринкова капіталізація DisclaimerCoin — $ 271,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DONT — 149,11B, зі загальною пропозицією 398634588339.4961. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 726,07K.