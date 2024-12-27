Сьогоднішня ціна DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Поточна ціна DISCIPLINE (DISCIPLINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83.21K USD. Ціна DISCIPLINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DISCIPLINE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 759.68 USD

- зміна ціни DISCIPLINE протягом дня — -5.02%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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