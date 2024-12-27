Ціна DISCIPLINE (DISCIPLINE)
Поточна ціна DISCIPLINE (DISCIPLINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83.21K USD. Ціна DISCIPLINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DISCIPLINE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 759.68 USD
- зміна ціни DISCIPLINE протягом дня — -5.02%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DISCIPLINE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DISCIPLINE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DISCIPLINE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DISCIPLINE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.02%
|30 днів
|$ 0
|-55.50%
|60 днів
|$ 0
|+10.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DISCIPLINE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-5.02%
-2.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.
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