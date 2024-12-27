Сьогоднішня ціна disBalancer (DDOS)

Поточна ціна disBalancer (DDOS) сьогодні становить 0.01599044 USD з ринковою капіталізацією $ 108.88K USD. Ціна DDOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності disBalancer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51 USD

- зміна ціни disBalancer протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 6.81M USD

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