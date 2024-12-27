Ціна disBalancer (DDOS)
Поточна ціна disBalancer (DDOS) сьогодні становить 0.01599044 USD з ринковою капіталізацією $ 108.88K USD. Ціна DDOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності disBalancer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51 USD
- зміна ціни disBalancer протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 6.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни disBalancer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни disBalancer до USD становила $ -0.0011896599.
За останні 60 днів зміна ціни disBalancer до USD становила $ -0.0045248084.
За останні 90 днів зміна ціни disBalancer до USD становила $ -0.003338238872448744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ -0.0011896599
|-7.43%
|60 днів
|$ -0.0045248084
|-28.29%
|90 днів
|$ -0.003338238872448744
|-17.27%
Останній аналіз цін disBalancer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.50%
-2.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
disBalancer is a decentralized network protecting from DDoS attacks. It functions as a decentralized infrastructure load balancer with a built-in site where you can rent out excess bandwidth and storage as well as purchase content delivery and DDoS protection services.
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