Ціна Dirty Street Cats (DIRTY)
Поточна ціна Dirty Street Cats (DIRTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIRTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dirty Street Cats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.27 USD
- зміна ціни Dirty Street Cats протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dirty Street Cats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dirty Street Cats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dirty Street Cats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dirty Street Cats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ 0
|-12.60%
|60 днів
|$ 0
|-12.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dirty Street Cats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.48%
-3.33%
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