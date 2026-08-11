Сьогоднішня ціна Director Lucien

Поточна ціна Director Lucien (LUCIEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUCIEN до USD становить $ 0 за LUCIEN.

Director Lucien наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 78,332, з циркуляційною пропозицією у 500.00M LUCIEN. Протягом останніх 24 годин LUCIEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00350859, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LUCIEN змінився на -- за останню годину та на +0.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Director Lucien (LUCIEN)

Ринкова капіталізація $ 78.33K$ 78.33K $ 78.33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 156.66K$ 156.66K $ 156.66K Циркуляційне постачання 500.00M 500.00M 500.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Director Lucien — $ 78.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUCIEN — 500.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 156.66K.