Ціна Dippy Speech (SN58)
Поточна ціна Dippy Speech (SN58) сьогодні становить 1,25 USD з ринковою капіталізацією $ 1,60M USD. Ціна SN58 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dippy Speech:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dippy Speech протягом дня — +3,08%
- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dippy Speech до USD становила $ +0,03732415.
За останні 30 днів зміна ціни Dippy Speech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dippy Speech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dippy Speech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,03732415
|+3,08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dippy Speech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
+3,08%
-9,55%
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