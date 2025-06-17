Сьогоднішня ціна Dippy Speech (SN58)

Поточна ціна Dippy Speech (SN58) сьогодні становить 1,25 USD з ринковою капіталізацією $ 1,60M USD. Ціна SN58 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dippy Speech:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dippy Speech протягом дня — +3,08%

- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD

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