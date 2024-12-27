Сьогоднішня ціна DIOM (DIOM)

Поточна ціна DIOM (DIOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.36K USD. Ціна DIOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DIOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD

- зміна ціни DIOM протягом дня — -7.45%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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