Ціна DIOM (DIOM)
Поточна ціна DIOM (DIOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.36K USD. Ціна DIOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD
- зміна ціни DIOM протягом дня — -7.45%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIOM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DIOM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DIOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DIOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DIOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-7.45%
-9.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We envision a future where individuals reclaim ownership and full control of their data and digital identity. Guided by this vision, DIOM is building an ecosystem designed to empower users to establish self-sovereign identities while facilitating seamless access to decentralized technologies. Dive deep into how $DIOM bridges Web5's vision of self-sovereign identity with Ethereum's programmability. Learn about the Web5 Identity Matrix and how we're reshaping decentralized identity.
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