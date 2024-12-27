Сьогоднішня ціна DinoX (DNXC)

Поточна ціна DinoX (DNXC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.19K USD. Ціна DNXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DinoX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 926.00 USD

- зміна ціни DinoX протягом дня — -0.18%

- циркуляційна пропозиція – 160.00M USD

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