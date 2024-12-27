Ціна DinoX (DNXC)
Поточна ціна DinoX (DNXC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.19K USD. Ціна DNXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DinoX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 926.00 USD
- зміна ціни DinoX протягом дня — -0.18%
- циркуляційна пропозиція – 160.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DinoX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DinoX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DinoX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DinoX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.18%
|30 днів
|$ 0
|+33.21%
|60 днів
|$ 0
|+14.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DinoX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.28%
-0.18%
+11.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DinoX is a combat and strategy game in a sandbox environment. A beloved gameplay genre blended with a fan-favorite theme of dinosaurs. Players build dino kingdoms, rally resources to expand, build combative skills to occupy others, and due to the benefits of the metaverse, retain true ownership of the game.
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