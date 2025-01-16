Ціна DINOSHI (DINOSHI)
Поточна ціна DINOSHI (DINOSHI) сьогодні становить 0.058407 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DINOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DINOSHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.67 USD
- зміна ціни DINOSHI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DINOSHI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DINOSHI до USD становила $ -0.0187333443.
За останні 60 днів зміна ціни DINOSHI до USD становила $ -0.0409970005.
За останні 90 днів зміна ціни DINOSHI до USD становила $ -0.002338465595628545.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0187333443
|-32.07%
|60 днів
|$ -0.0409970005
|-70.19%
|90 днів
|$ -0.002338465595628545
|-3.84%
Останній аналіз цін DINOSHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DINOSHI is set to become the governance token for DinoLFG , holders will have a unique opportunity to actively participate in the decision-making process. By holding $DINOSHI, you gain the power to vote and influence the direction that DinoLFG takes. This groundbreaking approach to governance is a testament to the project’s commitment to community involvement and decentralized decision-making. Dinoshi, the founder of DinoLFG, is demonstrating unwavering support for the project by allocating his own funds to create the DINO DAO. In an unprecedented move, Dinoshi has pledged 2,000,000 $DINO to the Dino DAO, along with dedicating 15% of the $DINOSHI supply to support its operations. These contributions will be personally financed by Dinoshi, ensuring that $DINOSHI holders have the resources needed to realize their vision of making DinoLFG the world’s premier memecoin.
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