Сьогоднішня ціна DinoLFG (DINO)

Поточна ціна DinoLFG (DINO) сьогодні становить 0.00481215 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна DINO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DinoLFG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.97K USD

- зміна ціни DinoLFG протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 312.95M USD

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