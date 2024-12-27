Ціна DinoLFG (DINO)
Поточна ціна DinoLFG (DINO) сьогодні становить 0.00481215 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна DINO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DinoLFG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.97K USD
- зміна ціни DinoLFG протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 312.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DinoLFG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DinoLFG до USD становила $ -0.0008773300.
За останні 60 днів зміна ціни DinoLFG до USD становила $ +0.0003589709.
За останні 90 днів зміна ціни DinoLFG до USD становила $ -0.0000194357743901165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ -0.0008773300
|-18.23%
|60 днів
|$ +0.0003589709
|+7.46%
|90 днів
|$ -0.0000194357743901165
|-0.40%
Останній аналіз цін DinoLFG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-0.55%
-17.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Dino is a Meme Coin with very strong utility.We are aiming to bring a lot of use cases and utility to $Dino holders, all you need to do is sit back and relax. In $Dino, our focus is to build a strong Community, this is why we plan to hold many games and give our users many Crypto tips which can be found on our Telegram and Twitter on a regular basis.
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