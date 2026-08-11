Сьогоднішня ціна Dino Tycoon

Поточна ціна Dino Tycoon (TYCOON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TYCOON до USD становить $ 0 за TYCOON.

Dino Tycoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75 786, з циркуляційною пропозицією у 217,50M TYCOON. Протягом останніх 24 годин TYCOON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,069687, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TYCOON змінився на -0,00% за останню годину та на -15,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,73K.

Ринкова інформація щодо Dino Tycoon (TYCOON)

Ринкова капіталізація $ 75,79K$ 75,79K $ 75,79K Обсяг (за 24 год) $ 9,73K$ 9,73K $ 9,73K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 348,44K$ 348,44K $ 348,44K Циркуляційне постачання 217,50M 217,50M 217,50M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dino Tycoon — $ 75,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,73K. Циркуляційна пропозиція TYCOON — 217,50M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 348,44K.