Ціна Dino Poker (RAWR)
Поточна ціна Dino Poker (RAWR) сьогодні становить 16.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAWR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dino Poker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.36 USD
- зміна ціни Dino Poker протягом дня — +5.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dino Poker до USD становила $ +0.770368.
За останні 30 днів зміна ціни Dino Poker до USD становила $ +11.0005542520.
За останні 60 днів зміна ціни Dino Poker до USD становила $ +8.5441351490.
За останні 90 днів зміна ціни Dino Poker до USD становила $ +5.605439203118262.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.770368
|+5.05%
|30 днів
|$ +11.0005542520
|+68.71%
|60 днів
|$ +8.5441351490
|+53.37%
|90 днів
|$ +5.605439203118262
|+53.87%
Останній аналіз цін Dino Poker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+5.05%
+48.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit. A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.
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