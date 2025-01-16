Сьогоднішня ціна DINO (DINO)

Поточна ціна DINO (DINO) сьогодні становить 0.00430123 USD з ринковою капіталізацією $ 3.73M USD. Ціна DINO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DINO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.40K USD

- зміна ціни DINO протягом дня — -4.32%

- циркуляційна пропозиція – 867.00M USD

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