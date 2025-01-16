Ціна dINJ (DINJ)
Поточна ціна dINJ (DINJ) сьогодні становить 23.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DINJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dINJ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.27K USD
- зміна ціни dINJ протягом дня — +10.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dINJ до USD становила $ +2.26.
За останні 30 днів зміна ціни dINJ до USD становила $ -4.6126539200.
За останні 60 днів зміна ціни dINJ до USD становила $ -1.8332904640.
За останні 90 днів зміна ціни dINJ до USD становила $ +1.398409460117673.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.26
|+10.72%
|30 днів
|$ -4.6126539200
|-19.74%
|60 днів
|$ -1.8332904640
|-7.84%
|90 днів
|$ +1.398409460117673
|+6.37%
Останній аналіз цін dINJ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.51%
+10.72%
+3.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dINJ is the liquid staking solution for DojoSwap on Injective.
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