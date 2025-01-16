Ціна Dinero Staked ETH (PXETH)
Поточна ціна Dinero Staked ETH (PXETH) сьогодні становить 3,338.05 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dinero Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46M USD
- зміна ціни Dinero Staked ETH протягом дня — +4.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dinero Staked ETH до USD становила $ +150.28.
За останні 30 днів зміна ціни Dinero Staked ETH до USD становила $ -507.3655745300.
За останні 60 днів зміна ціни Dinero Staked ETH до USD становила $ +202.8312673700.
За останні 90 днів зміна ціни Dinero Staked ETH до USD становила $ +733.35043954645.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +150.28
|+4.71%
|30 днів
|$ -507.3655745300
|-15.19%
|60 днів
|$ +202.8312673700
|+6.08%
|90 днів
|$ +733.35043954645
|+28.15%
Останній аналіз цін Dinero Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
+4.71%
-0.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pirex ETH is an Ether liquid staking token built on top of the Redacted DAO’s Pirex platform and forms the foundation of the Dinero protocol. It is a two-token system built around ETH staking, consisting of pxETH and apxETH.
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