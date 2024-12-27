Сьогоднішня ціна Dinero (DINERO)

Поточна ціна Dinero (DINERO) сьогодні становить 0.063801 USD з ринковою капіталізацією $ 40.28M USD. Ціна DINERO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dinero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 456.57K USD

- зміна ціни Dinero протягом дня — -5.28%

- циркуляційна пропозиція – 630.83M USD

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