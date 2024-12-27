Ціна Dinero (DINERO)
Поточна ціна Dinero (DINERO) сьогодні становить 0.063801 USD з ринковою капіталізацією $ 40.28M USD. Ціна DINERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dinero:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 456.57K USD
- зміна ціни Dinero протягом дня — -5.28%
- циркуляційна пропозиція – 630.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dinero до USD становила $ -0.00355730365147416.
За останні 30 днів зміна ціни Dinero до USD становила $ -0.0096223774.
За останні 60 днів зміна ціни Dinero до USD становила $ +0.0476728472.
За останні 90 днів зміна ціни Dinero до USD становила $ +0.002387641880281354.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00355730365147416
|-5.28%
|30 днів
|$ -0.0096223774
|-15.08%
|60 днів
|$ +0.0476728472
|+74.72%
|90 днів
|$ +0.002387641880281354
|+3.89%
Останній аналіз цін Dinero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-5.28%
-3.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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