Ціна DinarTether (DINT)
Поточна ціна DinarTether (DINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24K USD. Ціна DINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DinarTether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57 USD
- зміна ціни DinarTether протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 28.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DinarTether до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DinarTether до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DinarTether до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DinarTether до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.08%
|30 днів
|$ 0
|-46.71%
|60 днів
|$ 0
|-11.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DinarTether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
-0.08%
+0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DinarTether is a pioneering cryptocurrency project designed to revolutionize the crypto mining landscape by exclusively catering to GPU/CPU miners. The project's primary objective is to foster decentralization, ensuring a more equitable distribution of coins and upholding the foundational principles of cryptocurrencies. Beyond mining, Dinar Tether envisions its native cryptocurrency as a widely accepted medium of exchange in everyday transactions, seamlessly integrating with platforms like SHEIN, BOUTIQAAT, Talabat, and more. The project stands out for its commitment to environmental sustainability, efficient Layer 2 scaling solutions, and integration with decentralized finance (DeFi) platforms, enhancing its real-world usability and overall market positioning. Dinar Tether's roadmap outlines key milestones, including a secure GPU-optimized mining algorithm, weekly community polls, and a halving schedule, all contributing to its vision of a truly exceptional and globally embraced cryptocurrency.
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