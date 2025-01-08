Сьогоднішня ціна DinarTether (DINT)

Поточна ціна DinarTether (DINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24K USD. Ціна DINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DinarTether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57 USD

- зміна ціни DinarTether протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 28.02M USD

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