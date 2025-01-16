Ціна Dinari UBER (UBER.D)
Поточна ціна Dinari UBER (UBER.D) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UBER.D до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dinari UBER:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dinari UBER протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін UBER.D до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UBER.D.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dinari UBER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dinari UBER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dinari UBER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dinari UBER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dinari UBER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Dinari dShare token for Uber Technologies Inc (Dinari UBER) is a 1:1 backed token representing shares of UBER. UBER.d allows users to gain exposure to Uber Technologies Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each UBER.d token is fully backed by a corresponding number of Uber Technologies Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of UBER shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UBER.D до AUD
A$--
|1 UBER.D до GBP
￡--
|1 UBER.D до EUR
€--
|1 UBER.D до USD
$--
|1 UBER.D до MYR
RM--
|1 UBER.D до TRY
₺--
|1 UBER.D до JPY
¥--
|1 UBER.D до RUB
₽--
|1 UBER.D до INR
₹--
|1 UBER.D до IDR
Rp--
|1 UBER.D до PHP
₱--
|1 UBER.D до EGP
￡E.--
|1 UBER.D до BRL
R$--
|1 UBER.D до CAD
C$--
|1 UBER.D до BDT
৳--
|1 UBER.D до NGN
₦--
|1 UBER.D до UAH
₴--
|1 UBER.D до VES
Bs--
|1 UBER.D до PKR
Rs--
|1 UBER.D до KZT
₸--
|1 UBER.D до THB
฿--
|1 UBER.D до TWD
NT$--
|1 UBER.D до CHF
Fr--
|1 UBER.D до HKD
HK$--
|1 UBER.D до MAD
.د.م--