Сьогоднішня ціна Dinari SPY (SPY.D)

Поточна ціна Dinari SPY (SPY.D) сьогодні становить 590.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPY.D до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dinari SPY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Dinari SPY протягом дня — +1.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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