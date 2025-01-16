Ціна Dinari MSFT (MSFT.D)
Поточна ціна Dinari MSFT (MSFT.D) сьогодні становить 414.43 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSFT.D до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dinari MSFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Dinari MSFT протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dinari MSFT до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Dinari MSFT до USD становила $ -30.3683528820.
За останні 60 днів зміна ціни Dinari MSFT до USD становила $ -11.8904111300.
За останні 90 днів зміна ціни Dinari MSFT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ -30.3683528820
|-7.32%
|60 днів
|$ -11.8904111300
|-2.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dinari MSFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
-4.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Microsoft dShares (MSFT.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Microsoft Corporation
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