Сьогоднішня ціна Dinari META (META.D)

Поточна ціна Dinari META (META.D) сьогодні становить 590.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна META.D до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dinari META:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Dinari META протягом дня — -2.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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