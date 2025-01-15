Ціна Dinari AMC (AMC.D)
Поточна ціна Dinari AMC (AMC.D) сьогодні становить 3.76 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMC.D до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dinari AMC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Dinari AMC протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dinari AMC до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Dinari AMC до USD становила $ -0.9448233280.
За останні 60 днів зміна ціни Dinari AMC до USD становила $ -0.6466538240.
За останні 90 днів зміна ціни Dinari AMC до USD становила $ -0.42000000106172.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ -0.9448233280
|-25.12%
|60 днів
|$ -0.6466538240
|-17.19%
|90 днів
|$ -0.42000000106172
|-10.04%
Останній аналіз цін Dinari AMC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
-7.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Dinari dShare token for AMC Entertainment Holdings Inc (Dinari AMC) is a 1:1 backed token representing shares of AMC. AMC.d allows users to gain exposure to AMC Entertainment Holdings Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each AMC.d token is fully backed by a corresponding number of AMC Entertainment Holdings Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of AMC shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.
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