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Ціна Diminutive Coin (DIMI)

USD

Графік ціни Diminutive Coin (DIMI) в реальному часі

$1.36
$1.36$1.36
-0.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Diminutive Coin (DIMI)

Поточна ціна Diminutive Coin (DIMI) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diminutive Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22 USD
- зміна ціни Diminutive Coin протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Diminutive Coin (DIMI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ -0.004060307518842.
За останні 30 днів зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ +1.1237489600.
За останні 60 днів зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ +2.6254439600.
За останні 90 днів зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.004060307518842-0.29%
30 днів$ +1.1237489600+82.63%
60 днів$ +2.6254439600+193.05%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Diminutive Coin (DIMI)

Останній аналіз цін Diminutive Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 42.48
$ 42.48$ 42.48

-0.13%

-0.29%

-32.74%

Ринкова інформація Diminutive Coin (DIMI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

0.00
0.00 0.00

Що таке Diminutive Coin ( DIMI)

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Ресурс Diminutive Coin (DIMI)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DIMI до місцевих валют

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1 DIMI до MYR
RM6.12
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1 DIMI до JPY
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1 DIMI до RUB
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1 DIMI до EGP
￡E.68.612
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