Ціна Diminutive Coin (DIMI)
Поточна ціна Diminutive Coin (DIMI) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diminutive Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22 USD
- зміна ціни Diminutive Coin протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ -0.004060307518842.
За останні 30 днів зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ +1.1237489600.
За останні 60 днів зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ +2.6254439600.
За останні 90 днів зміна ціни Diminutive Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.004060307518842
|-0.29%
|30 днів
|$ +1.1237489600
|+82.63%
|60 днів
|$ +2.6254439600
|+193.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Diminutive Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-0.29%
-32.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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