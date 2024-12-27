Сьогоднішня ціна Dimecoin (DIME)

Поточна ціна Dimecoin (DIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 798.86K USD. Ціна DIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dimecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 383.75 USD

- зміна ціни Dimecoin протягом дня — -0.47%

- циркуляційна пропозиція – 580.28B USD

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